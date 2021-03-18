В Миассе пройдет Всероссийский фестиваль «Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному спорту
В ближайшую субботу, 20 марта, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Челябинская область) состоится Всероссийский фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок губернатора Челябинской области 2021 под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни».
Фестиваль проводится с целью популяризации горнолыжного спорта и сноуборда, пропаганды здорового образа жизни. В стартах принимают участие команды – любители: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, средств массовой информации. В фестивале участвуют дети в отдельном зачете, а также дети с особенностями развития, воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты».
Все участники получат памятные грамоты, а победители – уникальные медали, выполненные по эскизам медалей для чемпионов этапа Кубка мира FIS по фристайлу Audi.
Самый главный приз – это сам Кубок. Кубок губернатора – это переходящий трофей, который получает команда – представитель одного из уровней власти. Кроме грамот, медалей и Кубка участники получат ценные призы от партнеров мероприятия.