В Миассе состоится второй этап Всероссийских соревнований по велогонкам в дисциплине «скоростной спуск».

13 июня на курорте «Солнечная долина» состоятся соревнования для любителей скоростных спусков на велосипеде с горы – второй Всероссийский этап эндуро-серии по скоростному спуску.

Соревнования по даунхиллу на «Солнечной долине» проводятся уже несколько лет. В них может принять участие любой желающий, старше 16 лет. Стоимость стартового взноса при предварительной регистрации три тысячи рублей, при регистрации на месте – четыре.

В зону старта экстремалы-любители поднимаются на специально-приспособленном для велосипеда кресельном подъемнике. Кстати, приезжать и тренироваться на трассе для даунхилла можно каждые выходные.

Протяженность трассы составляет 1500 метров, перепад высот – 210 метров.

Старты начнутся в 12-00, но мы все понимаем, что участникам нужно ознакомиться с трассой и подготовиться. Поэтому приглашаем всех на курорт с 11 июня. Ознакомиться подробно с информацией о соревнованиях можно в группе байк-парка "Солнечной долины".