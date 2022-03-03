В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел восьмой этап Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

В стартах приняли участие более 60 спортсменов со всей России.

У мужчин победу одержал Андрей Герасимов (Санкт-Петербург), второе место занял Максим Вихров (Санкт-Петербург), третье место у Артема Набиулина (Ленинградская область).

«Мы очень благодарны Южному Уралу, за то внимание, которое уделяется нашей дисциплине. Благодаря качественной подготовке трассы, нам удается как следует тренироваться и хорошо выступать на соревнованиях любого уровня», - отметил Артем Набиулин.

У женщин лидером стала Елизавета Понкратова (Красноярский край), второе место заняла Наталья Шерина (Ленинградская область) и бронзовая медаль на счет Екатерины Степанец (Санкт-Петербург). четвертое место - Екатерина Степанец (Санкт-Петербург).