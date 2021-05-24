В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок

На курорте «Солнечная долина» состоялся грандиозный «Light Enduro Racing 2021» – фестиваль эндуро-гонок. В мероприятии приняли участие 160 участников из Миасса, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Уфы.

В формате фестиваля гонка проходит уже второй год подряд. Фестиваль длился три дня: в первый день гонщики приняли участие в открытой тренировке от команды «Enduro Ural», во второй день состоялась сама гонка, на третий день участники отправились в тур по окрестностям курорта «Солнечная долина». Мероприятие прошло при поддержке автомобильного завода «Урал».

Участникам понравились трассы: для каждой категории гонщиков была сделана своя трасса. Все трассы прошли по пересеченной местности, через лес, поляны, ручьи. Отличие было в километраже и уровне сложности подъемов в гору.

В гонке победили Максим Кореняк (категория «Hard») из Златоуста, Матвей Вопилов (категория «Кантри») из Миасса, Сергей Третьяков (категория «Хобби») из Екатеринбурга и Александр Исаев (категория «Лайт») из Южноуральска.

Следующий экстрим-фестиваль будет посвящен квадроциклам – он состоится в сентябре. А пока все любители острых ощущений и квадротехники могут приехать отдохнуть на курорте «Солнечная долина» по программе тура «Квадро».

Тур «Квадро» включает: проживание в выбранном отеле курорта (их на территории четыре), завтрак+ужин в ресторане, посещение термального комплекса «Бани мира», экскурсию на квадроциклах по окрестностям. Для детей дополнительно предусмотрено посещение хаски-парка и детского центра «Подсолнух».

Узнать подробности о возможностях отдыха на курорте «Солнечная долина» можно на сайте dolina.su в социальных сетях: вконтакте, инстаграмм или по номеру единого центра бронирования курорта: +7 351 778 54 26.