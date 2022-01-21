21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
19.01.2022
Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
13.01.2022
Этап кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE
13.01.2022
Мультимодальный маршрут в действии
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022