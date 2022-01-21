В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» принимал первенство и чемпионат Челябинской области по сноуборду. В стартах приняли участие 70 спортсменов.

Впервые в чемпионате и первенстве Челябинской области по сноуборду приняли участие такие именитые спортсмены как Виктор Вайлд (двукратный олимпийский чемпион), Ярослав Степанко (победитель первенства мира среди юниоров) и Степан Наумов (серебряный призер этапа Кубка мира по сноуборду 2021 года). Наряду с известными и опытными спортсменами в соревнованиях участвовали совсем юные спортсмены, для которых это были первые серьезные соревнования.

Соревнования продлились два дня в категориях параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. В первый соревновательный день в категории параллельный слалом-гигант среди девочек победу одержала Татьяна Воробьева, среди девушек первенствовала Софья Бородина, среди юниорок лидером стала Ольга Пикарева, среди женщин «золото» завоевала Ольга Найдякина.

Среди юниоров победил Никита Мусин, у юношей лучшим стал Ярослав Федоровский, у мужчин «золото» на счету Игоря Слуева. Во второй соревновательный день в категории параллельный слалом среди девочек, девушек, юниорок и женщин лидеры сохранили свои позиции, у мужчин первое место занял Степан Наумов, у юношей лучшим стал Владислав Кирдяшкин, у юниоров – Сергей Слипченко.

Своими впечатлениями от соревнований поделился Ярослав Степанко, занявший второе место в категории параллельный слалом-гигант.

«Результатом надо всегда быть довольным и извлекать из него опыт. Соревнования прошли хорошо, я стал вторым, проиграв всего 0,04 секунды. Это почти неуловимое время. Трасса отличная, покрытие жесткое, все как нужно. Когда я нахожусь дома, то тренируюсь именно здесь. Это мой домашний склон», - сказал спортсмен.

«Стоит отметить, что себя очень хорошо показали совсем юные спортсмены-воспитанники спортивной школы «Старт». Школа «Старт» проводит занятия на склонах горнолыжного курорта «Солнечная долина» и, как показали соревнования, дает отличные результаты – у нас тринадцать призовых медалей», - рассказала тренер спортивной школы «Старт» Наталья Лапшина.