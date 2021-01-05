В среду южноуральцы смогут сделать зарядку вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу

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В среду южноуральцы смогут сделать зарядку вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу

В среду, шестого января, утреннюю онлайн-зарядку для жителей Челябинской области проведет чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина. Она также поделится советами по поддержанию хорошей физической формы.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», Татьяна Мандолина впервые участвует в проекте «Зарядка с чемпионом». Татьяна родилась в Челябинске. Бодибилдингом занимается более 20 лет. Она дважды становилась чемпионкой мира и чемпионкой России по бодифитнесу.

Напомним, в Челябинской области в новогодние каникулы ежедневно в 10 часов утра известные спортсмены проводят онлайн-тренировки в рамках проекта «Зарядка с чемпионом». Упражнения рассчитаны на людей любого возраста, поэтому зарядку могут делать все члены семьи – и дети, и взрослые.

Первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, четырнадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, который принял участие в проекте вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделилась уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

В понедельник, четвертого января, эстафетную палочку подхватил «Челбаскет».

В вторник, пятого января, зарядку для южноуральцев провела рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике, посол ГТО, руководитель школы детского бега ChampiKids Евгения Зинурова.

Присоединиться к тренировкам можно на сайте 1obl.tv или перейти по ссылке с онлайн-платформы «Детидома». На сайте также можно найти видеозаписи уже прошедших тренировок.