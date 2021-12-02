В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

В предстоящую субботу, четвертого декабря в Челябинской области будет запущен мультимодальный маршрут Челябинск-Миасс-ГЛК «Солнечная долина». Это будет пятый, юбилейный сезон для «Снегиря».

Первый в России мультимодальный маршрут «Снегирь» реализуется на Южном Урале с декабря 2017 года. При поддержке и активном участии областного министерства дорожного хозяйства и транспорта проект стал визитной карточкой региона. Его удобство уже оценило порядка 40 тысяч человек.

Поезд повышенной комфортности позволяет отдыхающим быстро добраться из Челябинска до Миасса и далее на автобусе до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Время в пути – всего один час 50 минут. Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования.

В честь пятилетия проекта четвертого декабря запланировано торжественное мероприятие для пассажиров поезда. Горнолыжников на платформе пригородного вокзала Челябинска будут встречать руководители причастных организаций, а также диджеи и ведущий, которые создадут праздничную атмосферу и разыграют подарки. В Миассе пассажиры смогут сфотографироваться в специальной фотозоне.

Первый в этом сезоне рейс «Снегирь» совершит четвертого декабря в восемь часов 35 минут с челябинского пригородного вокзала.

Как сообщает АО «Свердловская пригородная компания», в новом сезоне «Снегирь» будет курсировать по выходным и праздничным дням с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно.

Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг. В этом сезоне добавлен пакет, включающий, кроме проезда и ски-пасса, прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа. Стоимость такого пакета услуг составляет: для школьников и студентов – 1700 рублей, для взрослых – 1900 рублей.

Стоимость пакета, в который входят билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также ски-пасс на пять часов, составляет: для детей до 7 лет – 800 рублей, для школьников и студентов – 1350 рублей, для взрослых – 1600 рублей. Кроме того, пассажиры смогут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса. Стоимость проезда туда-обратно составит 800 рублей.

Пригородный поезд сообщением Челябинск – Миасс будет отправляться в 8:35 (здесь и далее время местное), прибывать в Миасс в 09:50. Отправление автобуса от станции Миасс – в 10:10, прибытие на курорт – в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправится в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:16, прибывает в Челябинск в 18:32.