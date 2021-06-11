Ватерполисток златоустовской «Уралочки» вызвали в сборную России

Златоустовская «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) делегировала своих представителей в национальные сборные страны по водному поло во всех возрастных категориях, начиная от юниорской и до главной команды России, которой предстоит биться на Олимпиаде в Токио.

В настоящее время на Черноморском побережье, в Подмосковье и Ленинградской области проходят тренировочные сборы, на которых формируется состав команд для участия в больших международных соревнованиях.

Самым юным ватерполисткам до 15 лет предстоит играть на первенстве Европы, здесь шесть спортсменок из Златоуста. Также за «золото» континента поборются пять «уралочек» не старше 17 лет. Сразу семь девятнадцатилетних ватерполисток представлены в сборной, которая готовится к первенству мира. И шесть игроков сейчас в составе главной команды страны. Три из них, Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина, точно выступят на суперфинале мировой лиги водного поло – спортсменки имеют отличные шансы закрепиться в национальной сборной для участия в Олимпийских Играх.

«Предстоит сложный подготовительный период, сборы, матчи мировой лиги. Но мы все понимаем – на кону Олимпиада, поэтому все стараемся», - отметила игрок сборной России Эльвина Каримова.

«Тренировки тяжелые, отрабатываем тактику и много внимания уделяем физподготовке. Работаем по полной программе. К этим стартам шли почти пять лет, финишная прямая сейчас. Нельзя ничего упустить», - добавила Мария Берснева.

Также в составе тренерских штабов различных российских ватерпольных сборных и наставники «Уралочки» Михаил и Святослав Накоряковы, Дмитрий Андреев и Михаил Чернов.