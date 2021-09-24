24.09.2021
Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города
24.09.2021
Челябинск примет фитнес-конвенцию «Фитурал
24.09.2021
Взяточника из управления транспорта администрации Челябинска оставили на свободе
24.09.2021
Новый век Челябинская драма начнёт с «Безымянной звезды»
24.09.2021
Жительница Чебаркуля после ссоры со знакомой выкинула с балкона пятого этажа ее котенка
24.09.2021
У «Солнечной долины» теперь будет «Каменный цветок»
Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
21.09.2021
Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем
10.09.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» побывали в «Рифее»
31.08.2021
Ватерполисток «Уралочки» встретили по-чемпионски
30.08.2021
Златоустовская «Уралочка» помогла юниорской сборной России стать чемпионом Европы по водному поло
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021