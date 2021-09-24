Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории

«Уралочка. История побед» - так называется новая книга об одной из самых титулованных и знаменитых спортивных команд Челябинской области и всей России. Сегодня состоялась презентация этого издания в рамках программы «Южноуральской книжной ярмарки – 2021», которая открылась в Челябинске.

Уникальность книги в том, что это не документальное произведение о спорте, а воспоминания и эмоции непосредственных участников всех событий, связанных с командой «Уралочка». От самого основания и до нынешних дней.

Книгу «Уралочка. История побед» представили игроки команды разных лет, друзья «Уралочки» и ее главный тренер и создатель клуба, его бессменный руководитель Михаил Накоряков . Он же вручил подарочные экземпляры гостям выставки, в том числе Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который пожелал команде и дальше творить историю побед.