Вершина взята! Завершился Кубок СМИ по зимним видам спорта имени Ольги Давиденко

В «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область) завершился межрегиональный Медиафорум «Вершина-2023» и Кубок СМИ по зимним видам спорта имени Ольги Давиденко. С 2019 года это ежегодное зимнее событие для специалистов медиа носит ее имя – в память о председателе Союза журналистов региона.

Журналисты, блогеры, пиарщики, сотрудники пресс-служб - на Кубок СМИ по зимним видам спорта имени Ольги Давиденко приехали представители более 40 СМИ из восьми регионов страны. Это акулы пера из Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, Башкортостана, Москвы.

«Хочу поблагодарить организаторов за то, что они создают такую площадку, на которой можно и профессионально пообщаться, и приобщиться к спорту», - сказал министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

На горнолыжном склоне лыжа к лыже, сноуборд к сноуборду те, кто в рабочее время считают друг друга конкурентами. Здесь же стерлись все грани между директорами, редакторами, журналистами и блогерами.

«Это главное зимнее событие Южного Урала, дарящее силы, вдохновение, знания, эмоции, новые знакомства! Проект, который за восемь лет прошел путь от небольших областных спортивных состязаний - до масштабного, «многослойного» всероссийского события. Это большой горнолыжный праздник», - говорит PR-директор группы компаний «МКС», советник бизнес-посла «Деловой России» в ОАЭ, председатель Клуба пресс-служб Челябинской области Мария Неволина.

Уральские горы, ослепляющее солнце, белый снег и, конечно, спортивный азарт. А азарту есть от чего взяться. Всем участникам Кубка СМИ нужно было показать безупречный прокат – на сноубордах и лыжах. Открыла соревнования супруга губернатора Челябинской области, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Чудесная трасса в «Солнечной долине». Который год подряд мы покоряем эту гору, а также вершины профессионального и спортивного мастерства. Мне нравится, что Кубок – разнообразный и в нем принимают участие люди активные, в том числе спортивно, и они имеют активную гражданскую позицию», – сказала Ирина Текслер.

На горнолыжную трассу вышли и те, кто давно стоит на лыжах и те, кто подружился с ними уже в солидном возрасте. Среди них Владимир Сазонов. В прошлом пилот гражданской авиации, а сейчас фотокорреспондент горнолыжного центра «Банное» в Магнитогорске. Встал на горные лыжи в 48 лет. Говорит, возраст здесь не помеха.

«Начинал в Магнитогорске «катать», потом втянулся. Постоянно на тренировки езжу. Здесь в «Солнечной долине» отличные условия и отличная трасса», - отметил Владимир Сазонов.

А на трассе борьба за пальму первенства накалялась. Не обошлось и без казусов и требований пересмотра результата. Так арбитры перепутали номер участников и неоднократному призеру Кубка СМИ, сотруднику пресс-службы Центра коммунального сервиса Екатерине Логвиновой приписали чужой результат. С этим она не согласилась.

«Они перепутали номера. У меня был шестой, а мне записали результат, который показал участник под номером семь. Я так медленно не могла проехать», - говорит Екатерина Логвинова.

Кстати, Екатерине удалось доказать свою правоту. Как итог – в личном зачете она заняла первое место.

Возраст у участников разный, разный уровень подготовки, впрочем, как и цели. Кто-то просто пытался удержаться на склоне и не упасть, кому- то трасса показалась слишком простой.

«Трасса не сложная, но мы соревновались уже после горнолыжников на сноубордах и она уже скользкая была», - говорит журналист Оксана Пузакова.

Напомним, Кубок СМИ по горным лыжам и сноуборду проводится в Челябинской области с 2012 года, с 2014 года – на межрегиональном уровне (его родина – горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное). С 2019 года мероприятие носит имя Ольги Давиденко – в память о председателе Союза журналистов Челябинской области (с 2015 по 2018 год). Ольга была соорганизатором, идейным вдохновителем, а также многократной чемпионкой Кубка СМИ. С 2020 года вместе с Кубком СМИ проводится Медиафорум «Вершина».

«Это была мечта Ольги. Чтобы это был не просто Кубок СМИ, а именно Медифорум. И это все получилось сделать», - говорит председатель Совета директоров ГК «Микар» Семен Мительман.

На «Вершине-2023» выступил ведущий телеканала Россия 1 Денис Полунчуков, он рассказал о развитии медиа, современных подходах и интеграцию в федеральную повестку. С представителями СМИ поделился секретами интервьюер ТАСС Иван Сурвилло. Настоящая звезда российской журналистики. Ивану 23, а он уже взял интервью у множества известных людей: от Владимира Жириновского до Германа Грефа. Брал интервью для Сноба, RT, РБК, The Village, Афиши, Baza и других медиа. Профессиональным мастерством поделился и директор по контенту Дзена Ринат Низамов и Шеф-редактор федерального медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

«Для меня кубок СМИ - это прежде всего нетворкинг. Клиенты, коллеги по работе, партнеры, конкуренты! Со всеми интересно общаться в неформальной обстановке. На медиафорумах я получаю много нужной информации, применяю в работе и общественной деятельности, Здесь с каждым годом открываю для себя новые возможности», - отметила руководитель службы рекламы и PR информационного агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

Под занавес Кубка СМИ все желающие смогли поучиться кататься на горных лыжах и сноуборде под пристальным вниманием инструктора, а также насладиться фильмом «Уральский Париж. Наследство победителей» и пообщаться с его создателями - Николаем Табашниковым (создатель и главный редактор телеканала «Моя планета», лауреат Государственной Премии Правительства РФ в области СМИ. Родился в Челябинске. Потомственный журналист. Работал на НТВ, РТР, СТС, ТНТ) и Алексеем Никулиным (документалист, продюсер и телеведущий, член Русского географического общества. Автор документального цикла «Русский след» на каналах «Моя планета», «Россия 1» – о загадках русской истории. Победитель «ТЭФИ 2021» в номинации Телевизионный документальный фильм»).

Что касается итогов соревнований, то Кубок имени Ольги Давиденко завоевала команда Союза журналистов Челябинской области. Третий год побеждает эта сборная, ранее два года подряд Кубок уезжал в Башкирию. Второе место заняла команда Shkulev Media Holding, на третьем – команда «Сердце Сибири» из Тюмени.

Кубок СМИ 2023 - уже история. Еще одна вершина журналистами, продюсерами, пиарщиками и блогерами покорена. А завтра будет новый день, а это значит, что завтра будут новые новости. А это значит южноуральским и российским медийщикам предстоит покорять все новые и новые вершины.