Вход в челябинский городской бор «украсили» мусорным баком – экоактивисты даются диву

Вход в челябинский городской бор «украсили» мусорным баком, который - благодаря ярко-красному цвету - видно издалека.

Контейнер, установленный прямо под аншлагом «Челябинский городской бор», выглядит, мягко говоря, непрезентабельно и неуместно. Бак старый и облезлый, его плачевный вид диссонирует с красотой леса, нарушает гармонию природы.

Фотографии бака под аншлагом сегодня, 30-го октября, на своей странице в ВКонтакте выложил заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, назвав пост «Экзотика Челябинска».

«Лучше место для размещения контейнера не найти. Теперь точно каждый обратит внимание на аншлаг «Челябинский городской бор». Надеюсь, это не станет стандартом, и не каждый щит ООПТ будет отмечен мусорным контейнером», - отметил Олег Дубровин.

Под этим постом завязалась бурная переписка. Так, экоактивист Виталий Полторацкий написал следующее:

«Аншлаги и информационные щиты устанавливает министерство экологии в лице ОГУ «ООПТ» согласно положению о памятнике природы. Установка просто контейнеров на необорудованных площадках противоречит положениям нормативных документов. Что касается вывоза отходов - это к терсхеме минэкологии (терсхема, по мнению Виталия Полторацкого, напоминает студенческий реферат – прим.).

Другая участница беседы, Светлана Супереко, уверена, что устанавливать в лесу железные щиты, для того чтобы разместить на них сообщение о сосне, не нужно, потому что лес в таких «украшениях» не нуждается – там и так красиво.

«Для установки щитов нужно бурить скважины, потом заливать их цементом, а там - корни деревьев. Для того чтобы их установить, надо их изготовить - это деньги. Потом их надо установить - снова деньги. Так происходит освоение денег, выделенных на природоохранные мероприятия», - отметила Светлана Супереко, добавив, что вряд ли кому-то придет в голову на своем земельном участке установить железный щит в качестве украшения или чтобы рассказать о том, что растет в саду.

Светлана Супереко уверена: и аншлаги, и контейнеры из леса нужно убирать. Челябинку заинтересовало, почему бак появился именно там, где появился, и почему он красный. Одновременно она порадовалась, что под этим баком нет бетонной платформы и железной ограды желтого цвета, как в других местах.

Что касается баков, то, по ее мнению, большие контейнеры должны быть (у самого выхода), но при этом они должны эстетически вписываться в окружающую среду.

А вот еще одна участница беседы, Ирина Жданова, не согласилась с критикой по случаю установки контейнера.

«Красный цвет баков для дальнего видения... В надежде, что человек разумный донесет свой мусор именно в бак, а не мимо...», - считает челябинка.

В защиту информационных щитов высказалась жительница южноуральской столицы Екатерина Кривонос: «Информационные плакаты - это хорошо! И не такие уже большие лунки там».