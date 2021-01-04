Пассажира рейса Москва - Челябинск сняли с борта не только за отсутствие маски

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

Во вторник онлайн-зарядку для южноуральцев проведет легкоатлетка Евгения Зинурова

Во вторник, пятого января, утреннюю онлайн-зарядку для жителей Челябинской области проведет рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике, посол ГТО, руководитель школы детского бега ChampiKids Евгения Зинурова.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», Евгения Зинурова - уроженка Златоуста. В течение десяти лет - с 2008 по 2018 годы – она входила в состав сборной России по легкой атлетике. За это время установила два рекорда мира и Европы в беге на 800 метров, становилась победительницей и призером международных и всероссийских соревнований, чемпионкой страны. В настоящее время Евгения активно участвует в проектах Челябинской области, связанных с развитием спорта, руководит школой детского бега ChampiKids @champikids .

Напомним, в Челябинской области в новогодние каникулы ежедневно в 10 часов утра известные спортсмены проводят онлайн-тренировки в рамках проекта «Зарядка с чемпионом». Упражнения рассчитаны на людей любого возраста, поэтому зарядку могут делать все члены семьи – и дети, и взрослые.

Первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, четырнадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, который принял участие в проекте вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделилась уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

В понедельник, четвертого января, эстафетную палочку подхватил «Челбаскет».

Присоединиться к тренировкам можно на сайте 1obl.tv или перейти по ссылке с онлайн-платформы «Детидома». На сайте также можно найти видеозаписи уже прошедших тренировок.