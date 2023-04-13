Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» (Челябинская область) вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги. Накануне южноральские девушки выиграли решающий матч плей-офф у «Динамо-Ак Барс» в Казани.

Результаты южноуральских волейболисток отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это лучшее достижение за всю историю клуба. Восемь лет до этого «Динамо-Метар» и вовсе не выходил в плей-офф. Тем ценнее вчерашняя победа. Успех, считаю, заслуженный. В этом году команда играла ярко, собирала полный зал болельщиков. Здорово, что благодаря «Динамо-Метар» в целом вырос интерес к волейболу в области», - написал на своей странице в социальной сети губернатор Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что сразу после победного матча позвонил руководству клуба, поздравил игроков, тренерский штаб с этим результатом. «Поздравляю болельщиков и всех, кто неравнодушен к волейболу в Челябинской области, - написал губернатор в своем аккаунте. - Удачи челябинским волейболисткам в полуфинальных играх».