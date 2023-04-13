13.04.2023
Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка
13.04.2023
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
13.04.2023
Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие
13.04.2023
В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
13.04.2023
Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
13.04.2023
В Челябинской области укрепляют традиции меценатства
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе
12.04.2023
В Челябинской области введены дополнительные противопожарные меры
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023