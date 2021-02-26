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Волонтеры будут работатьв «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу

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Волонтеры будут работатьв «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу

В Челябинской области завершился отбор волонтеров на этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет на «Солнечной долине» 13 марта. Заявки подало порядка 250 человек. Кандидатов ждет собеседование, после чего будет выбрано 110 человек.

Волонтеры начнут работу уже восьмого марта, когда ожидается прилет спортсменов. Часть ребят помогали в организации этапа Кубка мира по сноуборду, который проходил на ГЛЦ «Банное» в начале февраля этого года. Они имеют опыт работы в текущих карантинных условиях, понимают запросы участников, научились собственным примером показывать тотальное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, могут быстро сориентироваться в ситуации.

Добровольцев ждет собеседование с руководителями направлений, будет учтен опыт волонтерской деятельности и желание работать. Узнать волонтеров на соревнованиях можно будет по стильному плащу с графическим изображением фристайлистов.

Большая часть волонтеров будет задействована в работе со зрителями, координации потоков людей, обеспечении социальной дистанции и масочного режима. Остальные будут работать с командами, судьями, СМИ, службой аккредитации.