06.07.2021
Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»
06.07.2021
О стимулировании конкуренции на рынке финансовых услуг узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
06.07.2021
Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
06.07.2021
«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»
06.07.2021
В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином
06.07.2021
ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане
Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»
23.06.2021
Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»
21.06.2021
«Солнечная долина» предлагает раннее бронирование горнолыжных туров
17.06.2021
Более 500 детей посетили новый культурно-познавательный маршрут «Золотая долина».
15.06.2021
В Миассе состоялся второй этап Всероссийской эндуро-серии по маунтинбайку.
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021