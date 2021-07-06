Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»

«Солнечная долина» - это всесезонный центр подготовки спортсменов в различных направлениях. Зимой – это традиционные сборы фристалистов, горнолыжников и сноубордистов со всей России. Летом на сборы приезжают воспитанники и других спортивных школ.

Сейчас на курорте проходит спортивно-тренировочный сбор команды пловцов МАУСШОР № 8 из Златоуста, школы горных лыж и сноуборда из Екатеринбурга.

«Что нужно для хороших сборов? Cвежий чистый воздух, тишина, природа, удобные номера, вкусное питание. Это все у нас есть и нам все очень нравится на «Солнечной долине». Этот сбор восстанавливающий – мы учимся играть в волейбол, занимаемся общей физической подготовкой, много гуляем и дышим свежим воздухом. Планируем пойти в веревочный парк и пейнтбол», - рассказала тренер МАУСШОР № 8 Дарья Колесникова.

Школа горных лыж и сноуборда «360» из Екатеринбурга также очень активно проводит время на курорте. Ребята поднимаются пешком на вершину горы, катаются на мотоциклах, скейтбордах, плавают в озере, в планах пройти трассы веревочного парка.

«Наша задача предоставить спортивным школам место для тренировок, которое соответствует всем требованиям: безопасное, комфортное, экологически-чистое. На курорте есть спортивные площадки, волейбольное поле, естественные препятствия, в виде горного рельефа. Наша площадка подходит для спортивных мероприятий любой направленности: в начале июня мы приняли «Гонку героев», планируем провести гонки на велосипедах, трейловый забег», - отметил Егор Коссе, руководитель спортивного отдела курорта «Солнечная долина».