ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»

Восполним недостаток движения в домашних условиях

Спорт
Сегодня, 11:33

Пожалуй, для многих людей недостаток движения является серьёзной проблемой.

И если на Урале более благосклонны к ограничениям по выходу из дома, то в некоторых уголках нашей страны данный вопрос стоит достаточно остро.

Посмотрите  на то, как Антон Гончаров (автор телеграм-канала «Записки подполковника» демонстрирует специальные приседания, которые за короткий промежуток времени восполнят недостающую организму нагрузку.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
20.04.20 10:20
Спецназовский метод: как настроиться на сон и высыпаться за час
17.04.20 09:59
Бодрящее похлопывание
16.04.20 18:11
Что ждет футбол России и Европы: выходы из сложившейся ситуации
16.04.20 10:29
Упражнения для утреннего пробуждения
15.04.20 10:42
Упражнение на восстановление суставов
14.04.20 11:10
Энергетическая растяжка
13.04.20 15:32
Посол ГТО Евгения Зинурова призывает южноуральцев с пользой провести время в условиях самоизоляции
13.04.20 10:22
Медленный исцеляющий наклон и подъём
10.04.20 10:24
Жгонка или веретено
09.04.20 10:13
Хорошая утренняя встряска
Общество
Сегодня, 11:23
Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями
Экономика
Сегодня, 10:27
ММК определил приоритетный минимум объектов технического перевооружения
Новости
Сегодня, 12:01
Происшествия
В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов
Сегодня, 11:36
Общество
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:36
Происшествия
Uber попал в аварию в Челябинске
Вчера, 22:32
Общество
В доме-интернате Троицка коронавирус подтвержден у воспитанника
Вчера, 19:09
Среда обитания
На рекультивацию челябинской городской свалки выделят три миллиарда рублей
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
13.04.20 15:32
Спорт
Посол ГТО Евгения Зинурова призывает южноуральцев с пользой провести время в условиях самоизоляции
26.03.20 13:33
Спорт
Кубок Гагарина в этом сезоне достался коронавирусу
23.03.20 17:29
Спорт
В спортивных школах Челябинска отменили тренировки
23.03.20 15:34
Спорт
Челябинские футболисты досрочно вернулись со сборов в Турции
16.03.20 17:53
Спорт
В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика