Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Восполним недостаток движения в домашних условиях
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Сегодня, 11:33
Пожалуй, для многих людей недостаток движения является серьёзной проблемой.
И если на Урале более благосклонны к ограничениям по выходу из дома, то в некоторых уголках нашей страны данный вопрос стоит достаточно остро.
Посмотрите на то, как Антон Гончаров (автор телеграм-канала «Записки подполковника» демонстрирует специальные приседания, которые за короткий промежуток времени восполнят недостающую организму нагрузку.
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