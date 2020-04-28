Восполним недостаток движения в домашних условиях

Пожалуй, для многих людей недостаток движения является серьёзной проблемой.

И если на Урале более благосклонны к ограничениям по выходу из дома, то в некоторых уголках нашей страны данный вопрос стоит достаточно остро.

Посмотрите на то, как Антон Гончаров (автор телеграм-канала «Записки подполковника» демонстрирует специальные приседания, которые за короткий промежуток времени восполнят недостающую организму нагрузку.