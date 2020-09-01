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Впервые Кубок ЧелГУ по мини-футболу пройдет без зрителей

Спорт
Сегодня, 15:38
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Из-за режима повышенной готовности в этом году «Открытый Кубок ЧелГУ по мини-футболу памяти Михаила Ахмедзянова» впервые пройдет при пустых трибунах.

В ближайшую субботу, 5 сентября, соревнования по мини-футболу откроют традиционный «Кубок первокурсника», где студенты, которые только поступили в вуз, будут соревноваться в различных дисциплинах. Среди них, помимо футбола, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, бадминтон, стритбол, шахматы и шашки.

Обычно это мероприятие проводится в апреле, но из-за карантина его перенесли на осень. Соревнования будут на свежем воздухе, в частности, на новом футбольном поле, которое было построено во время карантина.

Во время мероприятий будут соблюдены профилактические меры, они будут проходить без зрителей и с небольшим количеством участников. В мини-футболе, например, участвуют только три женские и три мужские команды.

По словам тренера мужской сборной по мини-футболу Сергея Курдакова, длительный перерыв наоборот простимулировал интерес студентов к спорту:

«Мы слишком много пропустили и долго ждали возможности снова заниматься спортом, так что не думаю, что соблюдение мер профилактики негативно скажется на интересе ребят к соревнованиям. Наоборот, все очень соскучились и готовы выполнить все инструкции, лишь бы только возобновить тренировки и игры», - пояснил он.

А в октябре откроется «Спартакиада ЧелГУ», в которой будут соревноваться команды всех факультетов и институтов. В каком режиме она будет проводиться, пока не сообщается.

 

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