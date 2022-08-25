Всероссийская спартакиада по легкой атлетике в Челябинске открылась под проливным дождем

Сегодня, 25 июля, в Челябинске официально открылась Всероссийская летняя спартакиада по легкой атлетике. Проливной дождь, который сопровождал всю церемонию открытия, нисколько не испортил настроение многочисленным зрителям и спортсменам.

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Этому нет объяснения, но те, кто приближен к легкой атлетике, подтвердит: редко торжественная церемония открытия соревнований по этому виду спорта проходит без дождя. Видимо, таким своеобразным способом небесная канцелярия приветствует «королеву спорта». Так получилось и на открытии Всероссийской спартакиады в Челябинске. Ведущий начинает обратный отсчет: «Пять, четыре, три, два, один» и…вот вам «мокрый» привет с неба в виде проливного дождя. Впрочем, он никому не испортил настроение. Ни многочисленным зрителям на трибунах, ни участникам соревнований.

Открыл соревнования губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Соревнования впервые проходят в таком глобальном масштабе. Спартакиада проходит по 39 видам спорта. Челябинская область принимает соревнования по самому массовому виду спорта – легкой атлетике. Мы очень рады, что нам доверили провести такие важные и ответственные соревнования. К нам приехали сильнейшие легкоатлеты страны. Желаю им показать высокие результаты, а зрителям получить удовольствие от состязаний», - сказал Алексей Текслер.

Право поднять российский флаг на стадионе получили два южноуральских спортсмена. Это Тимур Моргунов из Копейска, специализирующийся в прыжках с шестом. Он серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, трехкратный чемпион России (2017, 2021, 2022) и четырехкратный чемпион России в соревнованиях помещении. Компанию ему составил Василий Мизинов из Магнитогорска. Он выиграл бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате Европы по легкой атлетике 2018 года, а представляя официально нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2019 года, завоевал серебряную медаль также на дистанции в 20 километров.

«Я очень рад, что меня выбрали для этой миссии. Не описать словами насколько это волнительно было», - сказал Василий.

Несмотря на проливной дождь, зрителей увидели яркое и красочное представление. Свои номера на сцене представили танцевальный коллектив «Тодес», артисты и вокальные коллективы Челябинской области. Одним из украшений церемонии стал балансирующий на 30-метровой высоте над стадионом имени Елены Елесиной канатоходец Максим Кагин, который в 2019 году попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Завершилась церемония открытия выступлением электронной музыкальной группы ЛАУД и красочным фейерверком. К слову, на этой финальной и красочной ноте закончился и дождь Небесная канцелярия, видимо, решила не испытывать спортсменов на прочность. Силы им пригодятся в борьбе за медали.

Напомним, на Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске приехали более 500 спортсменов более чем из 60 регионов России. В соревнованиях принимают участие звезды легкой атлетики, победители и рекордсмены статусных международных и российских турниров. Олимпийскую чемпионку, первую и единственную в мире трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, многократную чемпионку России Марию Ласицкене зрители увидят 27 августа с 17:20 на главном спортивном манеже Челябинска. Поболеть за чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, единственного спринтера в истории отечественной мужской легкой атлетики, выигравшего медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова можно в заключительный день соревнований в вечерней сессии.

Особую поддержку на домашней земле получат южноуральские спортсмены. Утром 27 августа на улице Коммуны стартуют соревнования по спортивной ходьбе, среди участников — чемпион России, бронзовый и серебряный медалист чемпионата Европы в спортивной ходьбе на 20 километров Василий Мизинов, а в 16:15 на стадионе имени Елены Елесиной выступит трехкратный чемпион России по прыжкам с шестом, серебряный призер чемпионата Европы Тимур Моргунов.

Вход во все дни спартакиады для зрителей будет свободный.