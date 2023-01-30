Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены

В Миассе (Челябинская область) на базе ГЛК «Солнечная долина» завершились Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплинах бигэйр, слоуп-стайл и ски-кросс.

В стартах приняли участие более 100 спортсменов из Москвы, Красноярского края, Чувашской республики, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В бигэйре среди девушек победу одержала София Спак из Красноярского края, среди юношей Мирослав Гуц из Москвы, среди юниорок – Ксения Орлова из Краснодарского края, среди юниоров – Тимофей Бралгин из Красноярского края.

В слоуп-стайле лидером среди юношей стал также Мирослав Гуц из Москвы, среди девушек Анна Титова из Санкт-Петербурга, среди юниорок «золото» завоевала вновь Ксения Орлова из Краснодарского края, среди юниоров – Иван Хворостов из Красноярского края.

В ски-кроссе победителем среди юношей стал Роман Герц из Свердловской области, среди девушек – Диана Популова из республики Башкортостан, среди юниорок победила Софья Сизова из республики Башкортостан, среди юниоров – Егор Проскурин из республики Башкортостан.

«Мы выступали сборной командой Челябинской области, выступили по-разному. В акробатических дисциплинах достижения лучше, чем в ски-кроссе. В целом, проделанная работа дала результаты, но у нас не массовый спорт, не хватает детей. Хорошо работает спортивная школа «Старт», там сейчас хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Остальным школам не хватает тренеров, где-то есть проблемы с организацией. Мало детей занимается фристайлом в области», - отметил старший тренер сборной Челябинской области рассказал об итогах стартов Вадим Коротков.

Также он отметил, что каждый спортивный центр выполняет свою функцию хорошо – ГЛЦ «Райдер» проводит массовую работу с детьми, очень хорошо организована работа с детьми, ГЛК «Солнечная долина» больше помогает с организацией мероприятий «высокого» уровня – строительство специализированных трасс, оснежнение - это больше спортивная «фабрика»