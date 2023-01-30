30.01.2023
Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены
30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
30.01.2023
Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены
27.01.2023
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
24.01.2023
«Солнечная долина» приняла этапы Кубка России по сноуборду
23.01.2023
Насыщенный уик-энд в горах Челябинской области
10.12.2022
"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023