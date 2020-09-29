Юные челябинские танцоры взяли «серебро» Кубка Империи-2020 в Москве

Юные челябинские танцоры из ДЮСШ «Вероника» Лев Мальгин и Полина Слинькова завоевали «серебро» состоявшегося в Москве турнира «Кубок Империи-2020».

Представители спортшколы Челябинска заняли на всероссийских соревнованиях второе место среди юниоров и юниорок (16-18 лет) в латиноамериканской программе.

ДЮСШ «Вероника» в столице представляли шесть пар. Игорь Маврин и Алена Баранова, Дмитрий Верахин и Ольга Степанова в своих возрастных группах дошли до финала, заняв шестое и пятое места соответственно.

«После долгого перерыва всем очень нелегко! Это удваивает любой результат! Спасибо каждому за труд, за доверие, за вклад каждого в нашу общую копилку результатов!» - прокомментировала выступления спортсменов директор челябинской спортшколы Вероника Бутузова.

Пятый турнир «Кубок Империи-2020» состоялся 26-27 сентября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.