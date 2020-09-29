ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Юные челябинские танцоры взяли «серебро» Кубка Империи-2020 в Москве

Спорт
Сегодня, 09:30
Размер текста

Юные челябинские танцоры из ДЮСШ «Вероника» Лев Мальгин и Полина Слинькова завоевали «серебро» состоявшегося в Москве турнира «Кубок Империи-2020».

Представители спортшколы Челябинска заняли на всероссийских соревнованиях второе место среди юниоров и юниорок (16-18 лет) в латиноамериканской программе.

ДЮСШ «Вероника» в столице представляли шесть пар. Игорь Маврин и Алена Баранова, Дмитрий Верахин и Ольга Степанова в своих возрастных группах дошли до финала, заняв шестое и пятое места соответственно.

«После долгого перерыва всем очень нелегко! Это удваивает любой результат! Спасибо каждому за труд, за доверие, за вклад каждого в нашу общую копилку результатов!» - прокомментировала выступления спортсменов директор челябинской спортшколы Вероника Бутузова.

Пятый турнир «Кубок Империи-2020» состоялся 26-27 сентября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.  

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
25.09.20 10:33
Челябинские наездницы одержали серию ярких побед на первенстве УрФО по конному спорту
22.09.20 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
21.09.20 17:52
Впервые в Челябинске в «Кроссе наций» будут принимать участие только профессионалы
18.09.20 13:03
Биатлонный комплекс в Златоусте станет стадионом международного уровня
17.09.20 12:56
Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо
15.09.20 15:51
Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО
14.09.20 15:25
Участники фестиваля «Продвижение» в Челябинске выступали так, что захватывало дух
11.09.20 16:40
Текслер: Нам удалось в достаточно короткий срок организовать и достойно провести чемпионат России
10.09.20 13:23
На Южном Урале выявили сильнейший танковый экипаж среди заводчан
09.09.20 13:49
Южноуралец попал в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии»
Общество
Вчера, 16:59
В Челябинской области правительство и муниципалитеты решают, сколько чиновников отправить на «удалёнку»
Общество
Вчера, 18:10
В Челябинске выбрали «Миссис Россия Южный Урал-2020»
Новости
Сегодня, 10:00
Спорт
Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады
Сегодня, 09:15
Среда обитания
В нацпарке «Зигальга» появились первые дощатые «тротуары»
Вчера, 19:37
Общество
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Вчера, 18:58
Происшествия
В Челябинске будут судить банду, укравшую коллектор
Вчера, 18:54
Происшествия
Челябинцы вновь перевели мошенникам почти миллион рублей
Материалы рубрики
Сегодня, 10:00
Спорт
Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады
Вчера, 16:51
Спорт
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
Вчера, 15:50
Спорт
В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате
Вчера, 14:02
Спорт
Инвалид из Еткуля сдал нормы ГТО на золотой знак
Вчера, 10:33
Спорт
Велогонщица из Копейска поборется за победу в чемпионате мира в Турции
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика