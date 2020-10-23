ЮУрГУ вошел в десятку самых спортивных вузов России

Южно-Уральский государственный университет вошел в десятку самых спортивных вузов России.

На соревнованиях в Екатеринбурге Челябинская область завоевала в общей сложности 55 медалей, в том числе 16 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовых. Команда ЮУрГУ стала лучшей среди «не спортивных» вузов страны, сообщает пресс-служба вуза.

Состязания проходили с 26 сентября по 18 октября по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу (мужчины и женщины), гандболу (мужчины и женщины), дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7 (мужчины и женщины), самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам.

«Результаты наших студентов на Всероссийской летней Универсиаде заслуживают самых высоких оценок. Причем, порадовали не только представители нашего спортивного вуза, но и ЮУрГУ - оказаться в десятке сильнейших − это очень хороший показатель», - отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.