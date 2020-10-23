ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ЮУрГУ вошел в десятку самых спортивных вузов России

Спорт
Сегодня, 11:51
Размер текста

Южно-Уральский государственный университет вошел в десятку самых спортивных вузов России.

На соревнованиях в Екатеринбурге Челябинская область завоевала в общей сложности 55 медалей, в том числе 16 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовых. Команда ЮУрГУ стала лучшей среди «не спортивных» вузов страны, сообщает пресс-служба вуза.

Состязания проходили с 26 сентября по 18 октября по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу (мужчины и женщины), гандболу (мужчины и женщины), дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7 (мужчины и женщины), самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам.

«Результаты наших студентов на Всероссийской летней Универсиаде заслуживают самых высоких оценок. Причем, порадовали не только представители нашего спортивного вуза, но и ЮУрГУ - оказаться в десятке сильнейших − это очень хороший показатель», - отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
12.10.20 12:06
Наталья Котова поручила организовать подсветку спортивных площадок в Челябинске
09.10.20 16:38
В Челябинске стартовал конкурс социальной рекламы «Стань ближе к спорту»
07.10.20 16:24
В Челябинской области открылись новые филиалы спортшколы по силовым видам спорта
06.10.20 13:16
Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге
06.10.20 12:01
В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
02.10.20 09:10
В Челябинской области из-за коронавируса запретили проведение спортмероприятий для детей
30.09.20 11:36
Челябинцев зовут на Всероссийский день ходьбы
29.09.20 10:00
Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады
29.09.20 09:30
Юные челябинские танцоры взяли «серебро» Кубка Империи-2020 в Москве
28.09.20 16:51
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
Экономика
Вчера, 17:06
Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС
Происшествия
Вчера, 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
Новости
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком»: Самый ожидаемый бой с Хабибом правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Сегодня, 11:26
Общество
Россети обеспечили электроснабжение для социальной новостройки в Пласте
Сегодня, 10:50
Происшествия
Общественная палата Челябинской области: преступность в ИТ-сфере возросла в два раза, надо действовать сообща
Материалы рубрики
Сегодня, 10:32
Спорт
Челябинский дзюдоист завоевал «бронзу» чемпионата России среди инвалидов по зрению
21.10.20 12:13
Спорт
Медиахолдинг «МАТЧ!» приглашает молодежь Челябинска на конкурс спортивных комментаторов
20.10.20 16:09
Спорт
Умер основатель челябинской спортшколы по дзюдо
20.10.20 15:59
Спорт
Почта возобновила выдачу паспортов болельщика УЕФА
12.10.20 13:33
Спорт
В Челябинске появятся новые футбольные центры
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика