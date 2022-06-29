Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон

В селе Париж Челябинской области 20 августа в шестой раз пройдёт Парижский полумарафон. Ежегодно на мероприятие съезжаются до двух с половиной тысяч гостей из разных регионов России. Регистрация на спортивный забег открылась сегодня, 29 июня.

Участники могут выбрать любую из шести дистанций: основной забег - 21,1 километра, дистанции-спутники - десять и пять километров, детский забег - 150 метров, скандинавская ходьба - пять километров, велозаезд - десять километров. Центральным местом и точкой притяжения для зрителей, участников и гостей полумарафона является башня - уменьшенная копия Эйфелевой.

Специально для гостей полумарафона организаторы готовят культурную программу, проводят экскурсии в местный музей, который знакомит гостей села с колоритом коренных жителей этой территории – нагайбаков.

«Проект легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон» - один из лучших социальных сельских забегов России. А для местных жителей проект значим как событийный туризм - новое направление активного развития российских территорий. Ежегодно мы объединяем любителей спорта в Нагайбакском районе, создаем культурные и спортивные мероприятия, пользующиеся популярностью среди сотен тысяч человек в нашей стране», - рассказала основатель и вдохновитель мероприятия, Депутат Собрания депутатов Нагайбакского муниципального района Светлана Мамедалина.

Парижский полумарафон появился в Нагайбакском районе в 2016 году, а в 2019-м от Эйфелевой башни села Париж стартовали более тысячи участников. В 2020 году забег был проведен в формате онлайн, и в нем приняли участие более 1400 участников из 26 областей, восьми республик и более семи стран.