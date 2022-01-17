Южноуральцев приглашают на всемирный День снега

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится всемирный День снега. Основная цель праздника – это повышение интереса к зимним видам спорта и активному образу жизни.

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 2012 года. У праздника есть и другое название – Международный день зимних видов спорта. В 2022 году День снега будет проводиться 22 января. В Челябинской области «снежный» фестиваль состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств. Что интересно, в их числе не только традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария, Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.

День снега состоит из нескольких мероприятий: зимней эстафеты, полосы препятствий. Кроме насыщенной спортивной программы гостей будут развлекать ростовые куклы, диджей, аниматоры и ведущий. В перерывах между эстафетами участников ждут увлекательные конкурсы от аниматоров. Также все гости мероприятия угоститься сладостями и согревающим ароматным чаем. После активной уличной программы, все гости приглашаются в детский клуб: здесь дети посетят мастер-класс. В честь Дня снега на катке курорта (каток расположен на территории отеля Sunny Valleу) всем будет выдан сладкий приз.

Начало мероприятия в 12:00 рядом со зданием Детского клуба. Приглашаются все желающие.