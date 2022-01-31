Южноуральцев приглашают отдохнуть на свежем воздухе

Если у вас и ваших детей выдались неожиданные каникулы, то это отличный повод провести их с пользой. Можно научиться чему-то новому, например, освоить новый спорт или заняться укреплением здоровья. Куда отправиться? Конечно же, на горнолыжный курорт «Солнечная долина».

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» есть две учебных и две детских трассы. Обучением катанию на лыжах и сноуборде детей здесь инструкторы занимаются с трех лет. Вы можете взять индивидуальные занятия: в стоимость будет включен ски-пасс, прокат и само занятие с инструктором. Стоимость занятия в будние дни – 2500 рублей, в выходные дни – 2900 рублей.

Также здесь есть групповые комплексные программы по обучению с инструктором, которые также включают посещение детского клуба или детского центра. Программа «Спортивная» в детском клубе включает: час группового занятия с инструктором на детском склоне, прокат снаряжения, ски-пасс и один час в детской игровой комнате. Стоимость программы в будние дни – 1500 рублей, в выходные – 1600 рублей. Также ежедневно в детском центре «Подсолнух» проводятся групповые занятия с инструктором.

Для укрепления иммунитета посетите термальный комплекс «Бани мира». Здесь проводятся групповые программы парений, направление на укрепление иммунитета, очищение и восстановление всего организма. После обязательно попробуйте травяные чаи собственного сбора.

Чтобы время, проведенное на курорте, запомнилось вам надолго и было разнообразным, загляните в парк развлечений: хаски и конный центр, картинг, прокат снегоходов для детей и взрослых, лазертаг, тюбинг, каток.

Наслаждайтесь свежим воздухом по-максимуму: в окрестностях отеля Sunny Valley проложена лыжная беговая трасса. Также вы можете отправиться на прогулку по тропе здоровья.

Сейчас вы можете забронировать проживание на горнолыжном курорте «Солнечная долина» с кэшбэком 20%. «Солнечная долина» участвует в программе «Мир путешествий». С 18 января по 12 апреля оплатите путешествие и получите кешбэк 20% при оплате картой МИР, зарегистрированной в Программе лояльности. Отправиться в путешествие можно на две и более ночи с 18 января по 30 апреля включительно. Максимальный размер кешбэка за одну операцию — 20 000 рублей.

В программе участвуют туры «Горы снега», «Family Weekend», «Тур на Кубок мира».

Тур «Горы снега» включает: проживание в отеле, завтраки/ужины в ресторане, ски-пасс на 15 подъемов на каждого гостя на каждые сутки проживания. Стоимость тура на двоих от 19880.

Тур «Family Weekend» включает: проживание в отеле, завтраки/ужины в ресторане, ски-пасс на 15 подъемов на каждого гостя на каждые сутки проживания, абонемент на посещение термального комплекса «Бани мира», детям от 3-х до 7-и лет – посещение детского центра «Подсолнух». Стоимость тура на двоих взрослых и одного ребенка от 26400.

«Тур на Кубок мира» включает: проживание в отеле, завтраки/ужины в ресторане, билеты на этапы Кубка мира по фристайлу. Стоимость тура на двоих от 21800.

26 и 27 февраля состоится престижный международный турнир – этап Кубка мира по фристайлу. Билеты уже в продаже.

Также в программе «Мир путешествий» участвует стандартный тариф – проживание+завтраки/ужины. Стоимость проживания одни сутки на двоих взрослых и одного ребенка от 8300.

Забронировать проживание можно на сайте единого центра бронирования или по номеру: +7 351 778 54 26.