Южноуральцы остались без медалей чемпионата России по фристайлу в дисциплине биг-эйр

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Южноуральцы остались без медалей.

Чемпионкой России по фристайлу в дисциплине биг-эйр стала победительница чемпионата мира 2021, участница зимних олимпийских Игр в Пекине Анастасия Таталина из Москвы. Серебряная медаль в активе Снежаны Прайс из Республики Башкортостан, «бронза» досталась Алине Брезгиной, представляющей Красноярский край и Томскую область.

Победителем чемпионата России у мужчин стал Максим Сенкевич из Санкт-Петербурга. «Серебро» у Дмитрия Мулендеева из Чувашкой Республики, а «бронза» по праву принадлежит Павлу Петрову из Санкт-Петербурга.