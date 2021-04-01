Южноуральцы отличились на чемпионате России по ски-кроссу.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Третье место завоевал Максим Вихров, уроженец Миасса. В командной гонке первое место досталось паре Игорь Омелин - Мари Ерофеева.

В стартах участвовали более сорока спортсменов из Пермского края, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской области, республики Башкортостан, Кемеровской области, Ленинградской области, Свердловской области и Челябинской области.

Первое место среди мужчин занял Артем Набиулин, представитель Ленинградской области, второе – Сергей Ридзик из Москвы, третье место завоевал Максим Вихров, уроженец Миасса.

Среди женщин победу одержала Дарья Мельчакова из Пермского края, второе место заняла Екатерина Мальцева из Санкт-Петербурга, третье – Полина Рябова, также представительница Санкт-Петербурга.

На чемпионате России впервые состоялась командная гонка. Первое место заняла пара Игорь Омелин - Мария Ерофеева. Это представители Челябинской области. Второе место заняла пара из Санкт-Петербурга Никита Чупин - Екатерина Степанец. Третье место досталось представителям Пермского края и Московской области – Евгению Адамову и Юлии Иванниковой.

Чемпионат России по ски-кроссу не последние соревнования в этом сезоне, со второго по пятое апреля на «Солнечной долине» состоится чемпионат России по борд-кроссу.

Также помимо профессиональных стартов, на «Солнечной долине» 10 апреля состоится массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, а 17 апреля состоится экстрим-фестиваль-гонки на снегоходах «King of the hill» - экстрим-фест на снегоходах.