Южноуральцы победили на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»

Команда «Барсы» из Красноармейского района (Челябинская область) победа на XVI соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в Иркутской области.

Девять сильнейших команд боролись за звание быть лучшими. Это команды из Липецкой, Ростовской, Амурской, Иркутской областей, Красноярского края, Ставрополя, Республики Коми и Челябинской области. Всего 180 участников. «Барсы» представляли свой регион в младшей возрастной группе (участники 13-14 лет).

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, все препятствия представляли собой локации в природной среде Байкала: на акватории озера, в лесных массивах, в горах, скалах и пещерах. Тяжелейшие испытания. Так в течение четырех дней в условия переменчивой погоды участники шли по «Маршруту выживания» протяженностью 49 километров. Всего на маршруте спасателями было подготовлено более 50 заданий, направленных на спасение пострадавших, оказание первой помощи и выживание в условиях дикой природы. Финальные этапы («Поисково-спасательные работы» и «Комбинированное силовое упражнение») проходили на базе Байкальского поисково-спасательного отряда, на открытом заливе Иркутского водохранилища, а также в горах и на скалодроме.

Помимо этого, школьники со всей страны преодолевали полосу препятствий, выполняли комбинированное силовое упражнение, выявляли сильнейших в пожарной эстафете», конкурсах стенгазет, демонстрировали навыки по организации быта в полевых условиях.

Победителем в младшей возрастной группе стала команда из Челябинской области. В старшей возрастной группе победила команда Удмуртской Республики.