Южноуральцы смогут увидеть новых олимпийских чемпионов по фристайлу

В правительстве Челябинской области состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым, председателем совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олегом Сиротиным, генеральным директором автомобильного завода «Урал» Павлом Яковлевым. Также на встрече присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Основной темой обсуждения стала подготовка к двум этапам Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, которые состоятся на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в феврале 2022 года.

«Мы и с «Солнечной долиной» и с Федерацией фристайла России, работаем давно, ежегодно проводим этапы Кубка мира. Не каждый регион может этим похвастаться в нашей стране. Самое главное - у нас есть серьезные планы на дальнейшее сотрудничество», - отметил Алексей Текслер.

Четвертого февраля в Пекине состоятся XXIV Зимние Олимпийские игры, чтобы спортсмены-члены олимпийской сборной России по фристайлу смогли как следует подготовиться к Олимпиаде, губернатор предложил провести тренировочный сбор команды на трассе ски-кросса на «Солнечной долине».

Трасса ски-кросса «Солнечной долины» за годы проведения этапов Кубка мира, завоевала популярность и удостоилась похвал международной спортивной общественности, трасса отвечает всем мировым стандартам, поэтому будет отличной площадкой для подготовки к Олимпийским играм. После Олимпиады фристалисты со всего мира сразу отправятся на этапы Кубка мира по ски-кроссу на горнолыжный курорт «Солнечная долина» - это значит, что у жителей и гостей Челябинской области будет шанс первыми увидеть новых олимпийских чемпионов.

Также Алексей Текслер проявил инициативу в проведении первенства мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду в 2023 году на горнолыжном курорте «Солнечная долина» и горнолыжном центре «Банное», в данный момент Федерация фристайла России готовит заявку на проведение в Конгресс FIS (Международной лыжной ассоциации).

«Ожидается, что на первенстве мира будет разыграно 24 комплекта медалей. В прошедшем зимнем сезоне мы провели Первенство мира в Красноярске. Надеемся, что через сезон проведем и на Уральской земле, и поднимем планку еще выше. Мы считаем, что на сегодняшний день самый оптимальный вариант для проведения первенства мира – это «Солнечная долина»: часовой пояс близок к Азии, и перелет до Москвы – не более двух часов. Также мы планируем продолжить хорошую спортивную традицию, и заключительный этап подготовки спортсменов по ски-кроссу перед Олимпиадой 2022 году в Пекине, провести тоже здесь, в «Солнечной долине», - отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Для проведения первенства мира горнолыжному курорту «Солнечная долина» будет необходимо увеличить количество мест для проживания – на данный момент планируется согласование с губернатором Алексеем Текслером графика запуска в эксплуатацию новых отелей, канатных дорог, горнолыжных трасс. Руководителю «Солнечной долины» Олегу Сиротину удалось заручиться поддержкой инвестиционных проектов в ведущих банках России: ПАО «Сбербанк», ПАО банк «ФК Открытие», банк «ДОМ. РФ», ПАО «Челябинвестбанк»:

«Чтобы провести первенство мира на достойном уровне нам понадобится усовершенствовать дорожную инфраструктуру, увеличить мощность инженерных сетей, построить и ввести в эксплуатацию новые отели – не менее 1500 мест для размещения. Правительство Челябинской области поддержит курорт в строительстве дорожной и инженерной инфраструктуры – четырехполосная трасса М5 «дотянется» до поселка Атлян», - отметил председатель совета директоров «Солнечной долины» Олег Сиротин.

Это позволит участникам и гостям первенства мира с большим комфортом и быстрее доезжать из аэропорта Челябинска до «Солнечной долины». Сейчас на курорте проводится модернизация системы искусственного оснежнения. Правительство области поддерживает развитие курорта и планирует предоставить десять снегогенераторов – это позволит открывать спортивные трассы курорта на месяц раньше обычного. Также в наступающем зимнем сезоне появятся две новые трассы для катания на горных лыжах на противоположном склоне горы, монтируется кресельная канатная дорога.