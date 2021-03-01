Южноуралец завоевал медаль на первенстве мира по спортивному ориентированию

Спортсмен из Челябинской области Артемий Дорма стал бронзовым призером первенства мира по спортивному ориентированию. Он уступил лишь ориентировщикам из Финляндии.
Первенство мира по спортивному ориентированию проходило в эстонском городе Кяэрику. Южноуральский спортсмен Артемий Дорма завоевал бронзовую медаль в дисциплине лыжная гонка - спринт. Он уступил лидеру – Джонатану Стахлу 18 секунд и второму призеру Никласу Экстрему шесть. Оба соперника из Финляндии.
«Перед спринтом я сильно переживал, и эти нервы буквально не давали телу что-то делать. Местность здесь интересная: много холмиков, горочки с острыми склонами, благодаря этому тут появляется много разных вариантов. Правильный выбор варианта в пути решает многое. Сетка в некоторых местах густая, на сотом масштабе у меня не всегда получалось разобрать ее на скорости и приходилось переставать толкаться палками и брать планшет в руки для того, чтобы суметь все разглядеть детально», - поделился впечатлениями Артемий Дорма.