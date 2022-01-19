19.01.2022
Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» получил предостережение от прокуратуры
19.01.2022
В России резко вырос уровень коррупции
19.01.2022
Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
19.01.2022
У ГИБДД не оказалось возможности отслеживать опасные возможности
19.01.2022
Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу
19.01.2022
Выставка «Луна и момидзи» закрылась, мастер-классы продолжатся
Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
13.01.2022
Этап кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE
13.01.2022
Мультимодальный маршрут в действии
23.12.2021
«Солнечная долина» приглашает в горы всей семьей
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022