Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу

С 13 по 18 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) проходил второй этап Кубка России по фристайлу в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Фристалистка из Челябинской области Александра Глазкова завоевала первое место.

В стартах приняли участие более 40 спортсменов из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, республики Башкортостан и Челябинской области.

У мужчин первое место в дисциплине слоупстайл занял Максим Сенкевич из Санкт-Петербурга, второе место у Егора Вознюка также из Санкт-Петербурга. Бронзовая медаль досталась Егору Резанцеву из Московской области. В соревнованиях среди женщин победу одержала Александра Глазкова из Челябинской области, второе место заняла Анна Иванова из Санкт-Петербурга и третье место досталось Алине Брезгиной из Красноярского края.

«Я довольна своим результатом, в первую очередь, потому что я поставила новые трюки, хорошо их выполнила в соревновательной программе. До этого я не так давно научилась их делать на батуте и подушке. Трасса слоупстайла мне очень нравится. Это, наверное, одна из лучших трасс, которые я видела здесь и на которых каталась», - поделилась впечатлениями Александра Глазкова.

В дисциплине биг-эйр в соревнованиях среди мужчин все призовые места достались спортсменам из Санкт-Петербурга. Лидером стал Максим Сенкевич, второе место досталось Павлу Петрову, третье место занял Тимофей Чивин.

У женщин призовые места взяли: Алина Брезгина из Красноярского края, Снежана Прайс из республики Башкортостан и Анна Иванова из Санкт-Петербурга.

26 и 27 февраля на курорте «Солнечная долина» вновь соберутся лучшие фристалисты на этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Сейчас на «Солнечной долине» начинаются подготовительные работы. Билеты уже в продаже.