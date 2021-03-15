Южноуральская велогонщица выиграла Кубок России по маунтинбайку

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Титулованная спортсменка из Копейска (Челябинская область) Эльвира Хайруллина завоевала золотую медаль Кубка России, прошедшего в городе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Она не знала себе равных в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием» в состязаниях среди женщин.

Чемпионка России Эльвира Хайруллина в этой дисциплине пришла к финишу первой, оставив позади себя москвичку Гузель Ахмадуллину, а также своего партнера по команде, еще одну воспитанницу СШОР-2 Копейска Диану Богданову. У мужчин в финальный заезд пробился еще один копейчанин Егор Сапегин. У него в итоге четвертый результат.

Отметим, что прошедшие соревнования являлись отборочными для участия в финале летней спартакиады молодежи России.