Южноуральская велогонщица выиграла Кубок России по маунтинбайку

Титулованная спортсменка из Копейска (Челябинская область) Эльвира Хайруллина завоевала золотую медаль Кубка России, прошедшего в городе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Она не знала себе равных в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием» в состязаниях среди женщин.
Чемпионка России Эльвира Хайруллина в этой дисциплине пришла к финишу первой, оставив позади себя москвичку Гузель Ахмадуллину, а также своего партнера по команде, еще одну воспитанницу СШОР-2 Копейска Диану Богданову. У мужчин в финальный заезд пробился еще один копейчанин Егор Сапегин. У него в итоге четвертый результат.
Отметим, что прошедшие соревнования являлись отборочными для участия в финале летней спартакиады молодежи России.