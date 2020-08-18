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Впервые за десять лет

Южноуральские наездники готовятся к конным скачкам на приз губернатора

Спорт
Сегодня, 18:14
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На ипподроме Троицка пятого сентября впервые за десять лет состоятся конные скачки на приз губернатора Челябинской области, в которых примут участие спортсмены Уральского федерального округа.

Регистрация участников соревнований уже открыта. По предварительной информации, в скачках примут участие около 60-ти спортсменов из Челябинской, Курганской и Свердловской областей областей, республики Башкортостан. 

Как сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, в программе состязаний - десять заездов, в том числе гонки рысистых и верховых пород разных возрастов, гладкие скачки, дистанционные заезды.

Лучшие конники получат призы от минсельхоза и минспорта региона, глав Троицка и Троицкого муниципального района. Предусмотрены и специальные призы для конников на чистокровных скаковых лошадях (орловских рысаках и русских верховых), а также призы по результатам гладкой скачки на дистанциях в две и четыре тысячи метров.

Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа (розыгрыши и викторины). Все желающие смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на специально оборудованной мобильной площадке ГТО».

Напомним, ранее владельцы скаковых лошадей из Аргаяшского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов Южного Урала обратились с просьбой о возвращении доброй традиции к главе региона Алексею Текслеру и были услышаны. Челябинская область начала возрождать конные спортивные соревнования и оказывать поддержку спортивному коневодству.

Так, в настоящее время по поручению губернатора создается конно-спортивный комплекс регионального уровня - для этих целей полностью реконструируют Троицкий ипподром (работы запланированы на 2021-й год). 

Как рассказали в Центре по развитию коневодства Челябинской области, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации. К началу декабря будет проведена государственная экспертиза и получено заключение, а в следующем году будет решаться вопрос финансирования реконструкции ипподрома. 
Стоимость всех работ, по предварительным подсчетам, составит около 120 миллионов рублей.

СПРАВКА

Ипподром в Троицке был построен в конце XIX века на средства местного общества любителей конного бега, созданного купцами - братьями Яушевыми. С ипподромом связано немало знаменательных событий в истории старинного города: именно здесь бывали маршалы Буденный и Жуков, мобилизовавшие коней для нужд фронта. В советские годы на конезаводе при ипподроме была выведена кустанайская порода верховых лошадей.

 

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