Южноуральские пиротехники не вошли число призеров всероссийских соревнований

В поселке Новогорный (Челябинская область) завершился Всероссийский конкурс «Лучший пиротехник спасательных воинских формирований МЧС России». Местом проведения состязаний стал Уральский учебный спасательный центр.

Для выявления лучшего пиротехника ведомства на Южный Урал прибыли офицеры, представляющие Невский, Ногинский, Донской, Сибирский, Волжский, Амурский, Тульский и Уральский спасательные центры, а также центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«В ходе конкурса участники соревновались на таких этапах, как инженерная и тактико–специальная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, военная топография, физическая и специальная подготовка, оказание первой помощи. Эти этапы выбраны не случайно, каждый из них требует предельной концентрации, быстроты и правильности выполнения. Знания и навыки, полученные при изучении данных дисциплин, широко применяют при ликвидации ЧС и в повседневной деятельности. Военнослужащие спасательных воинских формирований занимаются их изучением ежедневно», - рассказали в МЧС.

Южноуральцев среди призеров соревнований нет. По итогам соревнований первое место завоевал представитель Сибирского спасательного центра капитан Константин Шваб. На серебряную ступень пьедестала поднялся старший лейтенант Андрей Плоских из Тульского спасательного центра. Замкнул тройку призеров представитель Ногинского спасательного центра капитан Максим Шахов.

Победителям были вручены медали и дипломы. Также были поощрены участники, показавшие лучшие результаты в каждой дисциплине.