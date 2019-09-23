Южноуральские студенты выиграли баскетбольный турнир «Moscow Games»
Спорт
Сегодня, 13:04

В Москве завершился V Фестиваль молодежного и студенческого спорта «Moscow Games-2019». В его рамках студенты ЮУрГУ одержали победу на баскетбольном турнире.

В Фестивале молодежного и студенческого спорта «Moscow Games-2019» приняли участие более двух тысяч спортсменов из 14 стран, которые разыграли комплекты медалей в 14 видах спорта. В мужском баскетбольном турнире победителем стала команда студентов Южно-Уральского Государственного Университета. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

«Поздравляю ребят, тренерский штаб и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова с большой победой. Победить на таком международном фестивале очень непросто. Радует, что крупнейший на Южном Урале вуз уделяет большое внимание развитию студенческого спорта», - прокомментировал успех южноуральских баскетболистов министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Moscow Games — это ежегодный международный фестиваль студенческого и молодежного спорта и одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе. Он объединяет спортсменов-любителей из СНГ, Европы и других стран мира. Фестиваль «Moscow Games» проводится с 2014 года и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).

Отправить новость
Спорт
23.01.18 11:46
Магнитогорск готовится принять звезд студенческого баскетбола России
Спорт
10.01.17 11:15
Среди звезд студенческого баскетбола есть южноуральские имена
Спорт
29.11.16 12:54
Баскетбол на Южном Урале: жизнь продолжается
Спорт
07.11.16 13:02
Челябинцы победили в домашнем первенстве России по баскетболу среди глухих
19.09.19 10:21
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
18.09.19 11:13
Южноуральцы взяли медали чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
17.09.19 17:28
Челябинцы удачно выступают на Играх боевых искусств в Анапе
17.09.19 15:31
У коркинских студентов появился новый стадион
17.09.19 15:27
В Челябинске растет число спортивных площадок под открытым небом
17.09.19 10:43
В Челябинске соберутся лучшие байдарочники России
17.09.19 10:13
ФК «Челябинск» одержал победу на выезде
16.09.19 19:07
Южноуральские школьники стали победителями Всероссийского этапа «Президентских состязаний» - 2019
16.09.19 19:01
Пять южноуральских ватерполисток стали чемпионками мира
16.09.19 15:50
Южноуральцев приглашают на «Кросс наций»
Среда обитания
Сегодня, 13:28
Новолетие
Сегодня в мире наступила астрономическая осень
Общество
Сегодня, 13:53
Нижегородцы реализовали дорожный нацпроект в Челябинске на 73 процента
Новости
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске водитель с мачете набросился на пассажира
Сегодня, 09:39
Спорт
«Трактор» начинает вторую домашнюю серию матчей
Вчера, 19:45
Происшествия
Пьяный пенсионер посягнул на забор администрации Челябинской области
Вчера, 19:35
Происшествия
В Челябинске столкнулись иномарка и минивэн
20.09.19 17:33
Происшествия
ОПГ квартирных мошенников придется отвечать в суде
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 09:39
Спорт
«Трактор» начинает вторую домашнюю серию матчей
19.09.19 14:45
Спорт
Челябинцев приглашают на «Цифровой забег»
19.09.19 10:21
Спорт
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
17.09.19 17:28
Спорт
Челябинцы удачно выступают на Играх боевых искусств в Анапе
17.09.19 15:31
Спорт
У коркинских студентов появился новый стадион
Теги
баскетбол
ЮУрГУ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика