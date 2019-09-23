Южноуральские студенты выиграли баскетбольный турнир «Moscow Games»

В Москве завершился V Фестиваль молодежного и студенческого спорта «Moscow Games-2019». В его рамках студенты ЮУрГУ одержали победу на баскетбольном турнире.

В Фестивале молодежного и студенческого спорта «Moscow Games-2019» приняли участие более двух тысяч спортсменов из 14 стран, которые разыграли комплекты медалей в 14 видах спорта. В мужском баскетбольном турнире победителем стала команда студентов Южно-Уральского Государственного Университета. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

«Поздравляю ребят, тренерский штаб и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова с большой победой. Победить на таком международном фестивале очень непросто. Радует, что крупнейший на Южном Урале вуз уделяет большое внимание развитию студенческого спорта», - прокомментировал успех южноуральских баскетболистов министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Moscow Games — это ежегодный международный фестиваль студенческого и молодежного спорта и одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе. Он объединяет спортсменов-любителей из СНГ, Европы и других стран мира. Фестиваль «Moscow Games» проводится с 2014 года и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).