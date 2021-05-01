Южноуральские тайбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате России

С 26 по 30 апреля в Кемерово состоялся чемпионат России по тайскому боксу, посвященный 300-летию Кузбасса и 20-летию Федерации тайского бокса Кемеровской области. Южный Урал на главном российском старте представляла делегация из 12 спортсменов, которым по итогам состязаний удалось завоевать для региона семь наград: золото, серебро и пять бронзовых медалей.

За награды турнира боролись более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Представительницы сборной команды Челябинской области завоевали полный комплект наград: золото, серебро и бронзу. Отличились воспитанницы спортивной школы «Мастер» – МСМК Анастасия Колосова, взявшая золото, а также ЗМС Вера Негодина, завоевавшая серебро.

Титулованные спортсменки, чемпионки России и Европы разных лет, лучшие в своем весе, сошлись в финале чемпионата страны в самой легкой весовой категории до 45 килограммов. До этого каждая из спортсменок блестяще одолела соперниц на предварительных и полуфинальных стадиях турнира.

Дополнила коллекцию наград в женском тайском боксе Марина Кузина, взявшая бронзу в весовой категории до 51 килограмма.

К сожалению, сильная половина сборной команды Челябинской области не сумела продвинуться дальше полуфинальной стадии состязаний, однако при высокой конкуренции и сильнейших составах участников, особенно со стороны хозяев чемпионата, сумела показать яркие, конкурентные бои. Четверо спортсменов из Челябинской области стали обладателями бронзовых наград чемпионата России.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Александр Глаголев и Артур Хайруллин, Егор Бельков и Александр Хоменко.

Следующим стартом для спортсменов станет первенство России, которое пройдет в Московской области сразу после праздников — с 12 мая.