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Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады

Спорт
Сегодня, 10:00
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Южноуральские тхэквондисты, студенты УралГУФКа, на стартовавшей в Екатеринбурге VII Всероссийской летней Универсиаде завоевали три медали, в том числе две золотые.

В весовой категории до 57-ми килограммов среди женщин победительницей стала Татьяна Минина, в весе до 49-ти килограммов - Екатерина Шорохова. Среди мужчин серебряную медаль в весовой категории до 58-ми килограммов завоевал Артем Нухов.

Как сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области, за день до триумфальных выступлений тхэквондистов первую медаль региону принес студент УралГУФКа Константин Пьянзин, ставший бронзовым призером в плавании (вольный стиль) на дистанции сто метров.

Всероссийская летняя Универсиада проходит в Екатеринбурге с 26-го сентября по 18-е октября.

Сильнейшие спортсмены-студенты страны разыграют комплекты наград по 13-ти видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу (мужчины, женщины), гандболу (мужчины, женщины), дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7 (мужчины, женщины), самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо (ВТФ) и шахматам. 

Челябинскую область представляют команды УралГУФКа, ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГГПУ, МГТУ имени Носова.

 

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