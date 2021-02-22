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Южноуральских полицейских поставили на лыжи в честь Дня защитника Отечества

В Челябинске около тысячи сотрудников полиции региона преодолели дистанцию в 2000 метров лыжного забега, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Бежать им пришлось в форме.

Соревнования прошли на легкоатлетическом комплекса имени Елены Елесиной. На лыжи встали не только сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, территориальных подразделений МВД, но и члены их семей и ветераны органов внутренних дел.

В лыжной гонке среди женщин первой финишировала Розалина Шафикова из ОМВД России по Аргаяшскому району. Пять секунд ей уступила Евгения Медовикова, представлявшая УМВД России по городу Челябинску, третьей стала ее коллега Алиса Баранунькина.

Среди мужчин победил также сотрудник ОМВД России по Аргаяшскому району Ахмазия Ягудин. «Серебро» досталось полицейскому из ОМВД России по Сосновскому району Ильназу Баталову. «Бронза» - у сотрудника Центра профессиональной подготовки регионального главка МВД Валентины Пивоваровой.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, отмечены также самый молодой участник лыжной эстафеты - Семен Камнев, сын сотрудника областного управления МВД, и самый опытный - ветеран ОМВД России по Еткульскому району Абдулгали Байрангулов.

Самой спортивной признана семья Дмитрия Белецкого, который несет службу в отдельной роте ГУ МВД Челябинской области.