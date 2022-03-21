Завершился Кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту

В Челябинской области завершился XIX Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду. Он проходил под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни».

В этом году в стартах приняли участие более 200 детей и более 80 взрослых-представителей команд различных сфер - банковской, коммерческих предприятий, исполнительной власти регионального и местного уровня.

Первыми на старт вышли самые юные участники. Любители горных трасс приехали не только со всей Челябинской области, но также из соседней Башкирии. Более 200 ребятишек, некоторым еще не исполнилось и пяти лет. Для многих эти соревнования – дебют, ведь они встали на лыжи только в этом горнолыжном сезоне в рамках проекта «Урок здоровья для детей из сельских школ», как, например, дети из поселка Ленинск Миасского городского округа:

«Это бесплатная программа для детей, которая реализуется при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала. Было пять уроков в «Солнечной долине». И вот сегодня наши ребята хоть и с падениями, но перебороли все свои страхи и покорили трассу. В итоге кто-то доволен собой, а кто-то равняется на более успешных сверстников и поставил цель активно тренироваться, чтобы в следующем году уже попались в призы в номинации «Любители», - рассказала куратор программы Анастасия Борисова.

Впервые в этом году в Кубке губернатора приняли участие воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты». Воспитанники программы, вместе с другими участниками, выступили на соревнованиях и показали хорошие результаты.

«Это уже 19 Кубок Губернатора. 19 лет так быстро пролетело… Но радует, что мероприятие становится с каждым годом популярнее, особенно среди детей. Это здорово, потому что дети смотрят на своих родителей, вдохновляются их примером и приобщаются к здоровому образу жизни», - отметил председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин.

Трофейный Кубок в этом году завоевала команда федерации профсоюзов Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду – это не заключительное мероприятие горнолыжного сезона. Несмотря на наступление календарной весны, зимний сезон на горнолыжном курорте «Солнечная долина» продлится до 17 апреля. Скоро на курорте заработает новый кресельный подъемник и новая трасса. Трасса и подъемник выходят на северо-западный склон. Удачное расположение позволит пролежать снегу до середины апреля и продлить горнолыжный сезон еще на две-три недели. Протяженность трассы составляет 1200 метров, перепад высот – 230 метров. Новый кресельный подъемник фирмы «Poma» обладает пропускной способностью 2000/человек в час. На закрытие горнолыжного сезона, 16 и 17 апреля, «Солнечная долина» устроит грандиозное шоу: спуск в купальниках и карнавальных костюмах, прыжки и проезды через бассейн, экстрим-шоу на снегоходах в гору.