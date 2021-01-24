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Златоустовская «Уралочка» выиграла третий тур чемпионата России по водному поло

Женская команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) выиграла все матчи в домашнем туре чемпионата России по водному поло.

Ватерполистки показали стопроцентный результат в третьем туре чемпионата российской суперлиги, одержав три победы.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, в заключительном матче тура южноуральская команда повторно обыграла московский «СКИФ». Причем в этот раз еще более убедительно – 17:7. Свидетелями громкой победы стали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также его первый заместитель Виктор Мамин.

Впереди ведущие команды страны ждет заключительный, четвертый, тур в Ханты-Мансийске, по итогам которого определятся четыре сильнейших коллектива: в «Финале четырех» станут известны имена победителей и призеров чемпионата России.

Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Динамо-Уралочка» завоевала серебряные медали.