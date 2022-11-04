Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов

Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова предупредил жителей и гостей Челябинской области о возможных задержках рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с обильным снегопадом все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности. На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника, - сообщили в Telegram-канале воздушной гавани и предупредили пассажиров. - Возможны задержки рейсов».

Пассажиров просят перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилёта.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, снег и мокрый снег начался в Челябинске ранним утром четвертого ноября. Установился снежный покров. Пятого и шестого ноября в Челябинске ожидается небольшой снег.