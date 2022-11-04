04.11.2022
Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)
04.11.2022
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
04.11.2022
В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
03.11.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов
30.10.2022
Аэропорт Челябинска переходит на зимнее расписание
18.07.2022
Челябинск возобновляет авиасообщение с Пермью
06.06.2022
Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
02.06.2022
ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022