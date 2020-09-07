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Александр Астахов рассказал о готовности дворов и общественных пространств Челябинска к сдаче

Среда обитания
Сегодня, 15:42
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Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал о формировании в южноуральской столице современной среды.

По его словам, благоустройство дворовых территорий по федеральной программе ФСГС выполнено на 74 процента.

«На прошлой неделе провел штаб с отстающими управляющими компаниями и подрядчиками, наметили план работ», - сообщил Александр Астахов на состоявшемся сегодня, седьмого сентября, аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Что касается общественных пространств, то на сегодняшний день благоустройство завершено на двух из 11-ти.

«На прошлой неделе сдали бульвар по улице Шоссе Металлургов в Металлургическом районе. На этой неделе планируем принимать еще объекты к сдаче», - отметил Александр Астахов.

В Советском районе сквер по улице Свободы, благоустраиваемый по программе «Формирование современной городской среды», готов на 65 процентов.

Готовность второго общественного пространства данного района – сквера на пересечении Цвиллинга и Лазаретной – составляет 90 процентов. Здесь благоустройство вышло на финишную прямую.

«Завершаются работы по обустройству тропиночной сети, по оформлению газонов, высадке зеленых насаждений, установке малых архитектурных форм. Подготовлена аукционная документация по установке систем видеонаблюдения в обоих скверах. Передана необходимая документация в комитет дорожного хозяйства для установки наружного освещения. Разработано техническое задание на содержание скверов по Свободы и Цвиллинга на остаток текущего года и начало 2021-го», - сообщил глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.

В Ленинском районе - на набережной озера Смолино по Новороссийской и в парке «Плодушка» - продолжаются работы по укладке плиточного покрытия на пешеходных дорожках.

В Металлургическом районе идут активные работы по благоустройству второго сквера на Шоссе Металлургов (между домами №31 и №33).

В Тракторозаводском ведутся земляные работы в парке Дружбы. В завершающей стадии здесь находится строительство автомобильной стоянки (напомним, благоустройство данного общественного пространства будет проводиться в два этапа, второй начнется в следующем году).

«Ленинский, Тракторозаводский и Калининский районы до 30-го сентября разместят аукционы на благоустройство общественных пространств в новом году. Остальные районы – в стадии разработки проектно-сметной документации. На торги они выходят в октябре», - рассказал Александр Астахов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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