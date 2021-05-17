Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами

Федеральная программа «Формирование современной городской среды» в Челябинске реализуется активными темпами. Об этом сегодня, 17-го мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, общий объем выполнения работ по благоустройству 50-ти дворов, попавших в программу ФСГС в текущем году, составляет на данный момент 14 процентов, девяти общественных пространств – 33 процента.

Напомним, в 2021-м году в Калининском районе продолжается начатое в 2020-м году обустройство зеленой зоны отдыха за ледовой ареной «Трактор», в Тракторозаводском - второй этап благоустройства парка Дружбы на улице Чоппа.

В Советском районе по внешнему периметру горсада имени Пушкина создают удобную пешеходную зону и благоустраивают сквер по улице Кабанова, 7 (поселок Локомотивный).

В Курчатовском районе обустраивают пешеходную зону на Комсомольском проспекте - на участке от улицы Красного Урала до дома №36.

В Центральном районе благоустраивают набережную реки Миасс вдоль «Мегаполиса» (на участке между улицей Красной и Свердловским проспектом).

В Ленинском районе обновляют сквер «Сигнал», в Металлургическом районе - сразу два сквера: у ДК Строителей и пространство на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов.

Формировать современную городскую среду в столице Южного Урала подрядные организации начали 12-го апреля (по поручению мэра Челябинска Натальи Котовой контракты на благоустройство по программе ФСГС были заключены заблаговременно, благодаря чему подрядчики смогли начать работы сразу с наступлением тепла).

На сегодняшней «аппаратке» Александр Астахов напомнил также, что до 31-го мая продолжается голосование за выбор дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий областного центра в 2022-м году.