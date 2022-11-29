Аномальные холода продержатся на Южном Урале до конца недели

Аномально холодная погода в Челябинской области сохранится до конца текущей недели, предупреждают в Челябинском Гидрометеоцентре.

Прошедшей ночью температура воздуха в регионе была минус 24-29 градусов, в низинах столбик термометра опускался до минус 34 градусов, лишь на западе региона было до минус 21 градуса.

«С 30 ноября по четвертое декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов», - предупреждают синоптики.

В ночь на среду, 30 ноября, на Южном Урале ожидается минус 21-26 градусов, в низинах -минус 27-32 градуса, на крайнем севере - до минус 18 градусов.

В первую ночь календарной зимы будет минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 27 градусов, в ночь на второе декабря – минус 22-27 градусов по всей территории. В пятницу и субботу мороз еще немного усилится.

Атмосферное давление всю неделю значительно выше нормы.

Высокий фон атмосферного давления и крепкие морозы формируют погоду спастического типа. Это может вызвать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией: головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. При перепадах температуры (особенно при выходе из теплого помещения на мороз) возможны резкие спазмы сосудов, нарушение сердечного ритма, бронхоспазмы.