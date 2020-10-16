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Анонсы событий и мероприятий на 17-19 октября

Среда обитания
Сегодня, 18:25
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Автор: 
Любовь Юрина

Суббота, 17 октября

В 13 часов в Челябинске состоится Тотальный диктант онлайн.

Понедельник, 19 октября

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинска Натальи Котовой.

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области в честь 100-летия отечественного танкостроения (ул. Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Ирины Альфредовны Гехт.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

17 октября по народному календарю – Ерофеев день.

17 октября 1918 года в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.

17 октября 1938 года в СССР учреждена медаль «За отвагу».

18 октября – День работников пищевой промышленности.

18 октября - День работников дорожного хозяйства в России.

18 октября - Всемирный день конфет.

18 октября - День галстука.

18 октября по народному календарю – Харитины – первые холстины.

19 октября – Всероссийский день лицеиста.

19 октября по народному календарю – Фомин день.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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