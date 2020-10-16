Анонсы событий и мероприятий на 17-19 октября
Суббота, 17 октября
В 13 часов в Челябинске состоится Тотальный диктант онлайн.
Понедельник, 19 октября
В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинска Натальи Котовой.
В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области в честь 100-летия отечественного танкостроения (ул. Цвиллинга, 27).
В 16 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Ирины Альфредовны Гехт.
ДЛЯ СПРАВКИ
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
17 октября по народному календарю – Ерофеев день.
17 октября 1918 года в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.
17 октября 1938 года в СССР учреждена медаль «За отвагу».
18 октября – День работников пищевой промышленности.
18 октября - День работников дорожного хозяйства в России.
18 октября - Всемирный день конфет.
18 октября - День галстука.
18 октября по народному календарю – Харитины – первые холстины.
19 октября – Всероссийский день лицеиста.
19 октября по народному календарю – Фомин день.
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