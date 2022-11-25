Археологи Челябинской области исследуют первый геоглиф

Научное сообщество Челябинской области приступило к исследованиям геоглифа, обещающем открытия в истории региона. Он может пролить свет на малоизученную эпоху в истории кочевников Южного Урала. Такие предположения ученые сделали после первой экспедиции в окрестностях Магнитогорска, где обнаружено кольцо из 29 курганов.

Курганы в виде рисунка геометрической или иной формы – геоглифы - до этого момента в регионе не открывали. Нашумевший несколько лет назад «зюраткульский лось» пока вызывает сомнения у научного сообщества. Магнитогорский геоглиф посчастливилось обнаружить местному депутату Александру Табакову и его дочери, будущему историку. Из-за пандемии к исследованиям приступили в этом году – ЮУрГУ организовал сначала разведку, а затем экспедицию.

В итоге были обнаружены погребения предположительно среднего сарматского периода захоронения женщины предположительно 40-50 лет среднего сарматского периода, как рассказал агентству «Урал-Пресс-информ» научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований и доцент кафедры Международные отношения, политология и религиоведение ЮУрГУ Иван Грудочко.

Возможно, что эти захоронения являются частью культурно-исторического образования, центр которого располагался в Тургайских степях (Костанай). Там находятся тургайские геоглифы (квадраты, кресты, квадрат, кольцо, линии) гигантских размеров.

«Мы взяли пробы грунта под насыпью курганов и попробуем установить по анализу почвы климатические условия того периода, также предстоит провести радиоуглеродный анализ проб и антропологические исследования, реконструкцию черепа из захоронения, - пояснил Иван Грудочко. – В итоге предварительная датировка находки или получит подтверждения, или будет опровергнута».

Если первоначальная версия получит доказательства, то южноуральские ученые смогут описать эпоху в границах II в до н. э. – II в. Н. э., которая до настоящего времени оставалась бедной на археологические памятники.