Берег реки Миасс в Челябинске обработают против клещей

В Челябинске на территории Калининского района десятого мая запланирован первый этап акарицидной обработки.

Против клещей обработают берега реки Миасс – участки от АЗС до Свердловского проспекта; от Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТРК «Родник»; вдоль улицы Болейко - от проспекта Победы до Кожзаводской (до моста на остров Заячий); с западной стороны - от дома №30 по улице Российской и от улицы Калинина до транспортной развязки по Братьев Кашириных (первый участок – между домами №7А и №7В по улице Набережной; второй участок – от дома №11А по Набережной до дома №8 по Братьев Кашириных).

От нашествия опасных членистоногих также защитят береговую зону Миасса с восточной стороны - от ДК ЧЭМК до транспортной развязки по улице Братьев Кашириных; берег реки от Северо-Крымской до Свердловского проспекта.

Кроме того, десятого мая акарицидную обработку проведут в сквере имени Гусарова вдоль улицы Российской – от дома №32 до ДК «ЧЭМК»; на острове Заячий; на участке между улицей Косарева и Свердловским проспектом.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Даты проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Городские власти напоминают челябинцам, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укуса. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.