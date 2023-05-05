05.05.2023
Наталья Котова поблагодарила челябинцев за вклад в наведение чистоты в городе
05.05.2023
Берег реки Миасс в Челябинске обработают против клещей
05.05.2023
Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин
05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
05.05.2023
Юный челябинский бадминтонист завоевал три награды всероссийского турнира
05.05.2023
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
Берег реки Миасс в Челябинске обработают против клещей
27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
03.04.2023
К Родительскому дню в Челябинске все кладбища обработают от клещей
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
12.08.2022
Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023