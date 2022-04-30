Царь зверей из зоопарка Челябинска выбрал себе имя

Царь зверей, приехавший в зоопарк Челябинска из Барнаула обрел свое имя. Сыну африканских хищных кошек Алтая и Аи, очаровательному львенку с большим чувством собственного достоинства, простой клички показалось мало. Он выбрал себе двойное имя – Север-Алай.

Вариантов имен для царевича было предложено великое множество. Жители Южного Урала предложили свыше шести сотен вариантов с разбегом от Кисы Воробьянинова и Сергея до Царя и Алмаза.

Для итогового голосования сотрудники зоопарка оставили десять: Барнаул, Алтай, Алай, Урал, Шихан, Алмаз, Север, Урфин, Байкал и Добрыня.

В итоге осталось пять имен – Север, Шихан, Урал, Алай, Добрыня. Выбирал маленький царь зверей его себе сам.

«Для голосования были подготовлены разноцветные тарелки с именами, на которых было разложено угощение. Лев не сразу соизволил почтить собравшихся своим присутствием, пришлось набраться терпения в ожидании аудиенции. В конце концов, выждав положенную по царскому этикету паузу, хищник вышел. Попробовал на зубок содержимое зеленой тарелки с именем Алай, но, когда все уже решили, что выбор сделан, львенок вдруг засомневался и взял паузу на раздумья. Затем он решительно схватил голубую тарелку с надписью «Север» вместе с содержимым. Но это был еще не финал. Уделив варианту «Север» должное внимание, лев вернулся к тарелке с вариантом «Алай» и взялся за поедание ее содержимого», - рассказали в зоопарке Челябинска.

Одного имени владыке животного царства оказалось мало, и он своей волей нарек себя двойным именем: Север-Алай.



Если вспомнить, что имя Алай образовано от имен его родителей, Алтая и Аи, а имя Север отсылает к его малой родине и суровому, нордическому характеру, то лучший выбор сложно себе представить.