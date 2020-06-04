Центральным украшением клумб в сквере возле ЮУрГУ станут сортовые тюльпаны

В Челябинске центральным украшением клумб сквера на Тернопольской станут сортовые тюльпаны. Высаживать эти прекрасные, благородные цветы на общественной территории возле Южно-Уральского государственного университета начнут в осень.

Об этом сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. По его словам, сортовые тюльпаны будут расти в окружении хост (многолетний травянистый кустарник с красивыми, заметными листьями).

Виктор Ереклинцев напомнил, что в былые годы в столице Южного Урала было очень много тюльпанов - пришло время возрождать добрую и ароматную традицию.

"История с тюльпанами очень достойная, она сразу показывает статусность города, территории, потому что не каждый может себе позволить выращивать луковичные цветы. Раньше тюльпаны также высаживались в осень, весной они оцветали. Период цветения тюльпанов достаточно короткий - в пределах двух недель. Поэтому потом их просто-напросто выкапывали, а луковицы, соответственно, выкидывали, потому что они не набирали силу и использовать их для посадки в дальнейшем было невозможно. Здесь, на Тернопольской, предложена следующую модель: по периметру на клумбах будут высажены кустарники, хосты, а в центральной части - тюльпаны", - рассказал Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района Челябинска напомнил, что весной тюльпаны пробуждаются первыми. После того как они оцветают, сил набираются куртины хост и других кустарников.

"Получается, со временем те места, где растут тюльпаны, другие растения просто-напросто закрывают собой", - пояснил Виктор Ереклинцев.

Он рассказал агентству "Урал-пресс-информ", что в понедельник, восьмого июня, состоится аукцион на озеленение трех общественных пространств Центрального района: скверов на Тернопольской и Воровского и бульвара по проспекту Ленина.

"К середине июня, надеюсь, контракты уже будут заключены. Летом состоится высадка кустарников и травянистых многолетников. Тюльпаны, как я уже сказал, будем высаживать в осень", - сообщил чиновник.

Сквер у ЮУрГУ украсят сортовые тюльпаны, сквер на Воровского - их дикие, лесные "собратья".

Напомним, в этом году в Центральном районе Челябинска будут озеленять четыре территории. По Алому полю тендер на высадку деревьев, цветов и кустарников разыграют позднее. В настоящее время по этому общественному пространству идет составление сметы.

"С Алым полем у нас возникли некоторые сложности. Пришлось несколько изменить ассортимент, так как части растений, которые планировалось высадить изначально, не оказалось в питомниках", - рассказал Виктор Ереклинцев.

Он добавил также, что в этом году в Центральном районе Челябинска много и активно сажают однолетние цветы. Получается красиво и нарядно - жителям нравится.