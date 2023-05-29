29.05.2023
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
29.05.2023
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
29.05.2023
Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды
29.05.2023
Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики
29.05.2023
С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов
29.05.2023
В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
19.05.2023
В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен
15.05.2023
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
12.05.2023
Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023