Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение – высаженные на его общественных пространствах в 2022 году растения хорошо приживаются, заменить придется лишь малый процент.

Результаты прошлогоднего озеленения сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в мэрии озвучил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, отметивший, что проведенный по поручению главы Челябинска Натальи Котовой мониторинг зеленых насаждений закончен.

«В четырех скверах в прошлом году было посажено 292 дерева, под замену попадает десять, что составляет 3,4 процента. Кустарников было высажено около 11 тысячи, заменить предстоит 252 – 2,3 процента от общего объема. Это значительно ниже установленной нормы при озеленении населенных пунктов», - отметил Виктор Ереклинцев.

В своем телеграм-канале глава район уточнил, что речь идет об итогах комплексного озеленения 2022 года на площади Павших революционеров, в сквере у дворца спорта «Юность», инклюзивном сквере на Труда – Володарского и в сквере на улице Академика Королева (в прошлом году был реализован первый этап благоустройства данного общественного пространства – на территории от Университетской набережной до Братьев Кашириных).

Как напомнил Виктор Ереклинцев, в сквере на площади Павших революционеров высадили ели колючие, пузыреплодник калинолистный, лиственницы, кизильник, уложили газон.

В инклюзивном сквере посадили яблони (Недзвецкого и сибирские), ивы ломкие Bullata, клены Гиннала, ясень обыкновенный, черемуху виргинскую «Шуберт», сирень «Красная Москва» и «Агнес Смит», виноград девичий, дерен белый «Сибирика», карагану древовидную, кизильник, спирею калинолистную, посеяли газон.

В сквере у дворца «Юность» в 2022 году посадили яблони Недзвецкого, липы, березы, клен остролистный, можжевельник казацкий, сирень кустовую, дерен белый, барбарис Тунберга, кизильник, посеяли газон.

В сквере на Академика Королева с прошлого года красуются ели колючие, яблони сибирские, сосны горные, дерен белый, кизильник и газон.