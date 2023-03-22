Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны

Администрация Центрального района Челябинска ищет исполнителя контракта по устройству цветников (клумб), вазонов и цветочных конструкций в текущем году.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25 миллионов 335 тысяч 831,42 рубля. Закупка размещена накануне, 21 марта. Заявки от претендентов принимаются до шестого апреля. Заказчиком озеленения является районная администрация.

Победителю аукциона предстоит большая работа по высадке растений, завершиться которая должна – в соответствии с условиями контракта – до 31 октября 2023 года.

Как отмечается в технической документации, цветники предстоит оформить на Бульваре Славы, на площади Павших революционеров, на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской, в сквере у театра оперы и балета имени Глинки, на разделительной полосе по улице Труда, на Братьев Кашириных, у Публичной библиотеки, на Алом поле, на проспекте Ленина, в сквере Победы, на бульваре по улице Воровского.

Также выигравшему аукцион подрядчику предстоит установить цветочные вазоны «Пироженка» у мемориального комплекса «Солдатам правопорядка»; создать цветочную конструкция «Рояль», цветник на крыльце и цветочные конструкции «Термочаши» на Коммуны, 89; цветочные «термочаши» на Свердловском проспекте, Труда, Лесопарковой; оформить дуги в сквере по улице Академика Королева; обустроить цветочную конструкцию «Фонарь» на разделительном газоне на пересечении Худякова и Лесопарковой; установить шестигранные вазоны на площади у памятника Курчатову и на улице Худякова.

В числе растений, которые украсят Центральный район в этом году, - бегония вечноцветущая, тагетис прямостоячий, сальвия блестящая, цинерария приморская (крестовник), петуния крупноцветковая, бальзамин Уоллера, агератум мексиканский (синий), колеус гибридный бордовый, канна индийская, тюльпаны (Дарвиновы гибриды, сорт «Парад»).

Кроме того, компания, получившая контракт, обустроит газоны у скульптуры «Трактор С-65» на пересечении улиц Академика Королева и Университетской набережной, на перекрестке Воровского и Красной, у ледового дворца «Уральская молния», на территории мемориального комплекса «Золотая гора».